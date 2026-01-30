Mara Favro stop all'inchiesta | archiviate le indagini per omicidio e occultamento di cadavere
Il Tribunale ha deciso di archiviare le indagini sulla morte di Mara Favro. Le autorità hanno concluso che non ci sono più elementi per proseguire, chiudendo così il caso aperto dopo la scomparsa della donna tra il 7 e l’8 marzo 2024 in Val di Susa.
Il Tribunale decreta lo stop alle indagini per la morte di Mara Favro. Disposta l'archiviazione dell'inchiesta partita in seguito alla scomparsa della donna, avvenuta in Val di Susa tra il 7 e l'8 marzo 2024, e al ritrovamento dei resti. Erano indagati il datore di lavoro, Vincenzo Luca Milione, e l'ex collega Cosimo Esposto.🔗 Leggi su Fanpage.it
Il tribunale ha deciso di archiviare l’indagine sulla morte di Mara Favro, la donna di Susa scomparsa lo scorso marzo e trovata morta un anno dopo nei boschi vicino alla pizzeria dove lavorava.
Argomenti discussi: Luca Milione lascia la sua pizzeria i clienti spariti dopo il caso Favro.
Nessuna nuova indagine per Mara Favro: il gip ha deciso di archiviareRigettata l’opposizione all’archiviazione avanzata dai famigliari della donna trovata morta in Val Susa nel 2025 ... torino.corriere.it
Archiviata l’inchiesta sulla morte di Mara Favro: non ci sono elementi per l’omicidioAccolta la richiesta della procura sulla morte della 51enne scomparsa l’8 marzo 2024. Respinta l’opposizione della famiglia, che contesta intercettazioni, dati telefonici e l’ipotesi del suicidio ... msn.com
Caso Mara Favro: Luca Milione chiude la pizzeria di Chiomonte CHIOMONTE - La pressione mediatica e l'ombra del caso Mara Favro segnano la fine di un'attività commerciale storica a Chiomonte. Leggi l'articolo completo: https://www.lagendanews.com/cas - facebook.com facebook
