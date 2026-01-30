Mara Favro stop all'inchiesta | archiviate le indagini per omicidio e occultamento di cadavere

Il Tribunale ha deciso di archiviare le indagini sulla morte di Mara Favro. Le autorità hanno concluso che non ci sono più elementi per proseguire, chiudendo così il caso aperto dopo la scomparsa della donna tra il 7 e l’8 marzo 2024 in Val di Susa.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.