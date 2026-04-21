Servono aiuti per ridurre l’impatto

A Firenze, il rapporto tra il diritto al riposo e quello al divertimento crea spesso tensioni tra residenti e attività notturne. Le segnalazioni più frequenti riguardano i cantieri aperti durante le ore notturne, che influenzano la qualità della vita dei cittadini. La questione si inserisce in un quadro più ampio di esigenze diverse che si scontrano nel tentativo di trovare un equilibrio tra attività commerciali e rispetto delle esigenze di chi vive nel centro storico.

Un equilibrio difficile da trovare, stretto tra il diritto al riposo e quello al divertimento. Ma il problema non riguarda solo la movida: a pesare sulla qualità della vita dei fiorentini sono anche – e soprattutto – i cantieri notturni, spesso al centro delle segnalazioni dei residenti. A sottolinearlo è Riccardo Tarantoli, presidente di Silb Confcommercio Toscana e imprenditore del settore, che invita a distinguere tra ciò che accade dentro i locali e ciò che invece succede in strada. "Il diritto alla salute e al riposo è fondamentale – spiega – ma anche il diritto al divertimento, per giovani e meno giovani, e quello al lavoro non sono meno importanti.🔗 Leggi su Lanazione.it

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