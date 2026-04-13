Il riciclo hi-tech per ridurre l’impatto

La gestione dei rifiuti elettronici provenienti da attività commerciali, industriali e istituzionali prevede un riciclo specifico per i Raee professionali. Questa procedura permette di prevenire l’emissione di sostanze inquinanti nell’aria. Secondo i dati disponibili, un’adeguata organizzazione del trattamento di questi rifiuti evita la dispersione di oltre sei tonnellate di sostanze nocive. La raccolta e il riciclo vengono effettuati tramite sistemi dedicati, rispettando le norme vigenti.

UNA GESTIONE strutturata e razionale dei Raee professionali – i rifiuti elettronici derivanti da attività commerciali, industriali e istituzionali – consente di evitare l’immissione in atmosfera di oltre 6.000 tonnellate di Co2 equivalente (pari alle emissioni prodotte da un’auto che percorre 859 giri intorno all’equatore) e un risparmio energetico superiore a 10.5 milioni di kWh, corrispondente al consumo annuo di circa 239.000 lampadine Led, o ai consumi domestici medi di 3.700 famiglie. È quanto emerge dallo studio ’ Programma Exceed: strategie ed efficienza a disposizione di produttori e reti’, promosso e realizzato da Erion Professional, il consorzio del sistema Erion dedicato alla gestione dei cosiddetti Raee, i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche professionali.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il riciclo hi-tech per ridurre l’impatto La Romagna è un modello nel riciclo hi-tech: superati i 7 kg di rifiuti recuperati per abitanteI dati del rapporto 2025 confermano il territorio come il motore della raccolta regionale. Vino, transizione digitale per ridurre sprechi e impatto ambientaleFirenze, 11 febbraio 2026 - La transizione digitale del settore primario, in particolare nella viticoltura, procede a ritmo lento anche perché manca... Reliable Brother Genuine Toner Cartridge for Crisp, Long-Lasting Prints