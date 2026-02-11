vino transizione digitale per ridurre sprechi e impatto ambientale

La viticoltura italiana affronta un momento di stallo. La digitalizzazione del settore procede lentamente, rallentata anche dalla mancanza di nuove leve giovani che possano portare innovazione. Le aziende di vino cercano di ridurre gli sprechi e l’impatto ambientale, ma senza un ricambio generazionale forte, il cambiamento resta difficile.

Firenze, 11 febbraio 2026 - La transizione digitale del settore primario, in particolare nella viticoltura, procede a ritmo lento anche perché manca a monte una transizione generazionale, con giovani che guidino la viticoltura 4.0 nelle aziende. E' quanto emerso dall'incontro all' Accademia dei Georgofili di Firenze, durante il quale sono stati presentati i i risultati del progetto interuniversitario (Atenei di Milano, Firenze, Brescia, Tuscia e Padova) 'Winery Farming 4.0', su come trasformare le pratiche tradizionali della viticoltura attraverso l'innovazione tecnologica, migliorando l'efficienza e la sostenibilità dei processi, utilizzando strumenti digitali avanzati, per ottimizzare l'uso delle risorse, ridurre gli sprechi e minimizzare l'impatto ambientale della produzione vinicola. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Oggi a Benevento, presso Palazzo De Simone, si sono riuniti accademici, politici e manager per parlare di due grandi sfide: la transizione digitale e quella ambientale.

