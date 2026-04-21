Servizi segreti e complotti | cosa c’entra l’auto di Giambruno con l’inchiesta su Del Deo

Nella sera di novembre 2023, due uomini si avvicinano all’automobile di Andrea Giambruno, parcheggiata sotto casa di Giorgia Meloni al Torrino. L’episodio si inserisce in un’inchiesta su Del Deo, coinvolgendo servizi segreti, complotti e altri aspetti ancora da chiarire. La vicenda si svolge in un contesto di indagini in corso, con dettagli che devono ancora essere resi noti ufficialmente.

È una sera di novembre 2023. Due uomini si avvicinano all’automobile di Andrea Giambruno parcheggiata sotto casa di Giorgia Meloni al Torrino. Il conduttore Mediaset è dalla ex compagna e madre di sua figlia Ginevra. Davanti all’abitazione c’è una pattuglia di sorveglianza del commissariato Eur. È l’agente di servizio a segnalare, alle 3 di notte, l’arrivo di una vettura da cui escono due figure. Hanno una torcia o un cellulare per illuminare, si muovono intorno alla macchina dell’ex compagno della premier. L’agente scende dalla macchina e chiede loro di identificarsi. I due si presentano come «colleghi», mostrano un distintivo ma non si identificano e subito dopo risalgono in macchina e si allontanano.🔗 Leggi su Open.online

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