Un’indagine giudiziaria riguarda Giuseppe Del Deo, ex dirigente del reparto economico-finanziario di un’agenzia di intelligence. Secondo le accuse, durante il suo incarico avrebbe coordinato un gruppo di collaboratori, chiamati “i neri”, ai quali avrebbe affidato compiti di natura clandestina di carattere para-investigativo. Le indagini si concentrano sulle attività svolte dal gruppo e sul ruolo di Del Deo all’interno dell’organizzazione, in relazione alla vicenda sulla Squadra Fiore.

Quando era dirigente del reparto economico finanziario dell’ Aisi (i servizi segreti interno) Giuseppe Del Deo si sarebbe avvalso di una squadra di collaboratori “denominati convenzionalmente ‘i neri’ ai quali dava disposizioni per attività clandestine di tipo para-investigativo”. È quanto ricostruito dai magistrati che indagano sulla “ Squadra Fiore “: un’inchiesta della procura di Roma che ha portato oggi a una serie di perquisizioni eseguite dai carabinieri del Ros. Un gruppo clandestino che avrebbe compiuto, secondo l’accusa, attività di dossieraggio con al centro pezzi dei servizi segreti (della vecchia gestione), ma anche imprese e politica.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Giuseppe Del Deo e il gruppo di collaboratori chiamati “i neri”: le accuse all’ex numero 2 dei Servizi indagato nell’inchiesta sulla Squadra Fiore

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