Inchiesta sulla squadra Fiore perquisizioni a Roma | Gruppo di spionaggio con pezzi di servizi segreti indagato Del Deo

Sono state condotte perquisizioni a Roma nell'ambito di un'inchiesta su un gruppo chiamato squadra Fiore. Le autorità hanno descritto il gruppo come un'organizzazione clandestina composta da ex membri di forze di sicurezza e servizi segreti. Tra le persone coinvolte figura un individuo con un nome specifico, attualmente sotto indagine. L'indagine ha portato all'acquisizione di documenti e oggetti nelle abitazioni degli indagati.

L'inchiesta sulla cosiddetta squadra Fiore, un gruppo clandestino con ex esponenti delle forze dell'ordine che confezionava dossier, anche per committenti internazionali, subisce una svolta con le perquisizioni avviate dalla procura di Roma I carabinieri del Ros hanno effettuato perquisizioni.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Inchiesta sulla “squadra Fiore”, perquisizioni a Roma: “Gruppo di spionaggio con pezzi di servizi segreti”, indagato Del Deo Notizie correlate Dossieraggi, perquisizioni a Roma nell’inchiesta sulla Squadra Fiore, indagato l’ex vicedirettore dell’Aisi Del DeoI carabinieri del Ros stanno perquisendo una serie di persone in relazione all’inchiesta della procura di Roma sullaSquadra Fiore, un gruppo... Giuseppe Del Deo e il gruppo di collaboratori chiamati “i neri”: le accuse all’ex numero 2 dei Servizi indagato nell’inchiesta sulla Squadra FioreQuando era dirigente del reparto economico finanziario dell’Aisi (i servizi segreti interno) Giuseppe Del Deo si sarebbe avvalso di una squadra di... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Dossieraggi, inchiesta Roma su ‘Squadra Fiore’: in corso perquisizioni; L'inchiesta Equalize: Milleri accusato di dossieraggio contro Del Vecchio jr; Stuprata da tre calciatori del Bra. Sento ancora quelle mani addosso. Ho chiuso gli occhi e mi sono finta morta; Ciclismo, Remco Evenepoel vince l'Amstel Gold Race. Inchiesta Squadra Fiore: perquisizioni e ipotesi di peculato e dossieraggioOperazioni dei carabinieri del Ros su un gruppo accusato di dossieraggio: filoni per accesso abusivo, truffa e peculato coinvolgono ex 007 e imprenditori ... notizie.it Dossieraggi, inchiesta su 'Squadra Fiore': perquisizioni. Indagati ex vice Dis Del Deo e TavaroliPerquisizioni nell’ambito dell’inchiesta della procura di Roma sulla ‘Squadra Fiore’, un gruppo clandestino con ex appartenenti delle forze dell'ordine accusati di confezionare dossier. A eseguire le ... adnkronos.com Un gruppo di vocianti commensali ha lasciato il conto da pagare scappando dal locale prima di andare alla cassa: 1200 euro dopo la pantagruelica mangiata - facebook.com facebook