Servizi demografici | oltre 120 accessi all’Open Day della Sesta Porta

Lo scorso sabato 18 aprile si è tenuto l’Open Day presso l’ufficio anagrafe e stato civile della Sesta Porta, in via Cesare Battisti, organizzato dal Comune di Pisa. Durante l’evento sono stati registrati più di 120 accessi, offrendo ai cittadini la possibilità di ricevere informazioni e servizi direttamente presso gli uffici comunali. L’iniziativa ha coinvolto numerosi utenti provenienti dal quartiere e dai dintorni.

Pisa, 21 aprile 2026 – Si è svolto sabato 18 aprile l’Open Day dell’ufficio anagrafe e stato civile della Sesta Porta, in via Cesare Battisti, promosso dal Comune di Pisa. L’apertura straordinaria, con orario continuato dalle 8.30 alle 19, ha consentito ai cittadini di accedere ai servizi attraverso sportelli dedicati sia agli appuntamenti prenotati sia al pubblico libero. Complessivamente sono state rilasciate 120 carte d’identità elettroniche e 2 carte d’identità cartacee, emesse per esigenze di viaggio imminente. Il prossimo Open Day è in programma sabato 23 maggio. “Siamo soddisfatti della risposta registrata in occasione dell’Open Day – dichiaro Amanuel Sikera, assessore alla partecipazione e ai servizi demografici del Comune di Pisa –.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Servizi demografici: oltre 120 accessi all’Open Day della Sesta Porta Notizie correlate Como, dentro la centrale del 118: oltre 350 persone all’open day della Soreu dei LaghiUna giornata per entrare nel cuore del sistema di emergenza e vedere da vicino cosa accade quando scatta una richiesta di aiuto. Leggi anche: Sanità, open day alle case di comunità per conoscere i servizi offerti