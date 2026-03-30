A Como, presso la centrale del 118, si è svolto un open day organizzato dalla Soreu dei Laghi, attirando oltre 350 persone. L’evento ha permesso ai visitatori di conoscere da vicino il funzionamento del sistema di emergenza, offrendo un’occasione per osservare cosa succede quando viene ricevuta una richiesta di aiuto. La giornata ha visto partecipanti di tutte le età interessati a scoprire i dettagli operativi dell’assistenza.

Una giornata per entrare nel cuore del sistema di emergenza e vedere da vicino cosa accade quando scatta una richiesta di aiuto. Si è svolto a Como l’open day della Sala Operativa Regionale Emergenza Urgenza (SOREU) dei Laghi, che ha aperto le porte a familiari, amici degli operatori e cittadini curiosi. Un’esperienza immersiva, tra realtà operativa e dimostrazioni, che ha permesso di comprendere da vicino il funzionamento della catena del soccorso. La giornata si è aperta con scene che fanno parte della quotidianità degli operatori: telefonate di emergenza, interventi coordinati in tempo reale e supporto ai cittadini nelle situazioni più critiche. 🔗 Leggi su Quicomo.it

© Quicomo.it - Como, dentro la centrale del 118: oltre 350 persone all’open day della Soreu dei Laghi

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