SERIE D Seravezza alla terza sconfitta di fila per il Camaiore solo 2 punti nelle ultime 5 gare

Nella 32ª giornata di Serie D, le due squadre della provincia stanno attraversando un periodo difficile. Il Seravezza ha subito la terza sconfitta consecutiva, mentre il Camaiore ha raccolto solo due punti nelle ultime cinque partite. La situazione delle due formazioni riflette un momento complicato per il calcio locale, con risultati alterni e poche soddisfazioni nelle ultime uscite in campionato.

In Serie D non stanno certo passando un bel momento le due versiliesi, anzi. Nella 32ª giornata (15ª di ritorno nonché terzultima di regular season) nel girone E tosco-umbro il Seravezza incassa la terza sconfitta consecutiva (con solo un gol fatto negli ultimi 270 minuti: per altro dal classe 2007 Ryan Tognoni) perdendo 1-0 a Ghivizzano nel derby provinciale, che sancisce la matematica salvezza del GhiviBorgo (che così nella prossima stagione farà la D per la 12ª annata di fila). I verdazzurri di Cristiano Masitto, da secondi che erano, sono così ora scivolati al quinto posto. La presenza nei playoff non dovrebbe essere messa a repentaglio. ma la sensazione è che la testa di molti sia già alla prossima stagione (diverse individualità emerse quest’anno saliranno nel professionismo.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - SERIE D. Seravezza alla terza sconfitta di fila, per il Camaiore solo 2 punti nelle ultime 5 gare Notizie correlate Leggi anche: Davide Nicola è stato esonerato dalla Cremonese: per l’allenatore solo 4 punti nelle ultime 15 gare Leggi anche: Hockey prato serie a elite. Terza sconfitta in tre gare. Città del Tricolore ultimo da solo Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Scheda squadra Seravezza Pozzi Calcio; Serie D, 32ª giornata al via di venerdì. Piacenza-Pro Sesto in diretta il 19 aprile su Vivo Azzurro Tv e YouTube LND; Tabellino partita Seravezza Pozzi Calcio vs Camaiore Calcio; Serie D: Seravezza Pozzi – Siena FC 1-4. SERIE D. Seravezza alla terza sconfitta di fila, per il Camaiore solo 2 punti nelle ultime 5 gareIn Serie D non stanno certo passando un bel momento le due versiliesi, anzi. Nella 32ª giornata (15ª di ritorno nonché terzultima di regular season) nel girone E tosco-umbro il Seravezza incassa la ... sport.quotidiano.net SERIE D. Seravezza suffers its third consecutive defeat, while Camaiore has only 2 points in its last 5 games.In Serie D non stanno certo passando un bel momento le due versiliesi, anzi. Nella 32ª giornata (15ª di ritorno nonché terzultima di regular season) nel girone E tosco-umbro il Seravezza incassa la ... sport.quotidiano.net https://www.luccaindiretta.it/in-sociale/2026/04/20/soccorso-in-ambiente-impervio-il-corso-nazionale-a-seravezza/500939/ - facebook.com facebook