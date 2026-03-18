Davide Nicola è stato esonerato dalla Cremonese | per l'allenatore solo 4 punti nelle ultime 15 gare

Davide Nicola è stato sollevato dall'incarico di allenatore della Cremonese dopo la sconfitta per 4-1 contro la Fiorentina in casa. Nei suoi ultimi 15 incontri, ha conquistato solo 4 punti. La società ha comunicato ufficialmente la decisione di cambiare guida tecnica. Nessun altro dettaglio è stato fornito riguardo alle motivazioni di questa scelta.

Davide Nicola non è più l'allenatore della Cremonese. Ufficiale l'esonero del tecnico dopo la sconfitta per 4-1 subita in casa contro la Fiorentina. Il favorito per sostituirlo è Marco Giampaolo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Tutto quello che riguarda Davide Nicola

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Ora è anche ufficiale l’esonero di Davide #Nicola. In arrivo Marco #Giampaolo x.com

Si è conclusa l’esperienza di Davide Nicola sulla panchina della Cremonese. A risultare determinante è stata la pesante sconfitta contro la Fiorentina. La società ha quindi deciso di affidarsi a Marco Giampaolo, ex allenatore del Lecce. Secondo gli ultim - facebook.com facebook