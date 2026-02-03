Il Milan Futuro non riesce a vincere contro lo Scanzorosciate. I rossoneri di Oddo partono bene, ma nel secondo tempo vengono rimontati e pareggiano con un risultato che lascia l’amaro in bocca. Sala e Ossola non bastano a evitare il pareggio, che comunque si aggiunge alla serie di risultati deludenti della squadra.

Il Milan Futuro esce dal campo con l'amaro in bocca. I rossoneri di Massimo Oddo si sono fatti rimontare di ben 2 gol dallo Scanzorosciate. I rossoneri, partiti subito a razzo con il gol del giovane Emanuele Sala e poi il raddoppio di Ossola, hanno vissuto una partita a due facce. Nonostante il vantaggio di due gol, i padroni di cassa accorciano con Valois e poi trovano il pari nella ripresa con Ruggeri. Ecco, di seguito, il resoconto del match: (Fonte acmilan.com) - Milan Futuro si fa rimontare sul 2-2 a Scanzorosciate al termine di una gara divisa in due anime. Avvio travolgente dei rossoneri: nei primi dieci minuti colpiscono Emanuele Sala, con un inserimento premiato dal cross di Borsani, e Lorenzo Ossola, freddo dopo la ripartenza guidata da Sia. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan Futuro, pareggio amaro contro lo Scanzorosciate: Sala e Ossola non bastano

Il Milan Futuro si ferma sul pareggio 2-2 a Scanzorosciate.

