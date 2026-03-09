Sant’Agostino vince 1-0 | terzo successo consecutivo verso gli spareggi

Al campo Renato Caselli di Ferrara, il Sant’Agostino ha battuto il Castenaso con un risultato di 1-0. Il gol che ha deciso la partita è stato segnato da Pierfederici al 26° minuto. Questa vittoria rappresenta il terzo successo consecutivo per la squadra, che avanza negli spareggi. La partita si è conclusa con il punteggio di 1-0.

Al campo Renato Caselli di Ferrara, il Sant’Agostino ha ottenuto una vittoria di misura contro il Castenaso, grazie al gol decisivo segnato da Pierfederici al 26° minuto. La formazione guidata da mister Biagi si è imposta per 1-0, confermandosi in ottima forma e consolidando la sua posizione al sesto posto della classifica del campionato di Eccellenza. Questa vittoria rappresenta il terzo successo consecutivo per i ramarri, una sequenza che sta rilanciando le ambizioni della squadra ferrarese verso gli spareggi promozione. L’incontro, disputato nel contesto della ventisettesima giornata, ha i padroni di casa mantenere la porta a chiave dopo l’azione vincente, dimostrando un approccio cinico e solido in difesa. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sant’Agostino vince 1-0: terzo successo consecutivo verso gli spareggi Articoli correlati Leggi anche: Bormolini vince lo slalom di Spindleruv Mlyn: terzo successo consecutivo, Felicetti terzo dopo 10 anni Cuneo-San Giovanni 3-1: terzo successo consecutivo per le GatteLa Honda Cuneo Granda Volley continua a mostrare solidità e continuità di rendimento, collezionando la terza vittoria consecutiva grazie a una... Contenuti e approfondimenti su Sant'Agostino vince 1 0 terzo successo... Discussioni sull' argomento Primavera 1. La Lazio sbatte sulle traverse e il Lecce vince ancora: tris giallorosso; Sangue nella notte: 17enne accoltellato alla schiena; Vis, vittoria rimandata: al Benelli il Pontedera strappa un punto; L’anticipo. Derby tra Mesola e Comacchiese nell’antipasto del girone B. Sant'Agostino vince 2-0 contro Polisportiva Reno: Cazzadore e Laurenti decisiviSant’Agostino: Costantino, Anostini (63’ Valesani), Roda, Landi, Di Bari, Sarti (58’ Frignani), Laurenti, Iazzetta, Cazzadore (85’ Masiero), Cremaschi ... ilrestodelcarlino.it Un ragazzo di 18 anni è stato accoltellato più volte alla schiena la scorsa notte nello Stradone Sant’Agostino, una delle zone della movida di Genova. Il giovane è stato soccorso e trasferito in codice rosso all’ospedale San Martino. A dare l’allarme alcuni pa - facebook.com facebook