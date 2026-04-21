Il Ghiviborgo ha ottenuto una vittoria nel derby contro il Seravezza, garantendo la salvezza con due turni di anticipo nel girone E della serie D. Cannarsa ha commentato che l’obiettivo è stato raggiunto, attribuendo il merito sia a sé stesso sia a Ingenito. La squadra ha mostrato segnali di miglioramento e ha concluso il campionato con una prestazione che ha soddisfatto staff e tifosi.

Sospiro di sollievo in casa del Ghiviborgo, per la meritata vittoria nel derby con il Seravezza e la salvezza matematica raggiunta con due giornate d’anticipo. Ma Iuriy Cannarsa non si scompone, nonostante un simpatico fuori programma nel post-partita da parte dei suoi amici e sostenitori, giunti da Livorno per incoraggiare il tecnico colchonero: scherzi e applausi per lui, ma anche tanta soddisfazione. "Grande prestazione – attacca il trainer – e salvezza più che meritata. Obiettivo raggiunto, dunque, anche se non è stato facile. E’ stato un percorso pieno di ostacoli, con i vari infortuni ed un organico quasi mai al completo, ma, grazie al mio lavoro ed a quello dell’allenatore che mi ha preceduto (Corrado Ingenito, ndr), è stato raggiunto l’obiettivo.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie "D» - Girone "E»: il punto. Cannarsa: "Ghiviborgo, obiettivo centrato. Ma il merito va diviso tra me e Ingenito»

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