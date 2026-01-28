Dopo il pareggio casalingo contro l’Orvietana, il Ghiviborgo si allena di nuovo sul campo. La squadra ha ottenuto un punto che aiuta a risalire in classifica, ma i tifosi non sono ancora soddisfatti. Cannarsa commenta che la squadra è sulla strada giusta, anche se c’è ancora da migliorare.

Reduce dal pari interno con l'Orvietana, il Ghiviborgo torna a lavorare sul campo dopo aver mosso la classifica, con un risultato che, però, non soddisfa l'ambiente colchonero. Pur con tutte le scusanti del caso, in particolare le non perfette condizioni fisiche di Thioune e Nottoli, impiegati solo parzialmente. Ma il tecnico Cannarsa appare soddisfatto. "Grandissimo primo tempo – afferma –: subito in vantaggio e potevamo più volte raddoppiare. L'Orvietana non ha, praticamente, mai tirato in porta. Purtroppo ci siamo fatti infilare nel momento della loro maggiore pressione a inizio ripresa, anche se, poi, siamo cresciuti nel finale, quando potevano tornare in vantaggio.

Serie "D» - Girone "E»: il punto. Cannarsa: "Ghiviborgo sulla strada giusta»

