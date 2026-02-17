Serie D - Girone E | il punto Bacci | Buona prova del Ghiviborgo Ma è stata gestita male l’ultima palla

Il giocatore Bacci ha commentato il pareggio del Ghiviborgo, che si è concluso con un risultato deludente in una partita che poteva portare tre punti fondamentali. La squadra ha mostrato una buona prestazione, ma ha sbagliato a gestire l'ultima palla, lasciando sfuggire la vittoria. La partita si è conclusa con un pareggio al 93°, lasciando i tifosi con un senso di rammarico.

C'è rammarico in casa del Ghiviborgo, per quella che poteva essere una vittoria pesantissima. Ed invece è arrivato un pari molto amaro, maturato in pieno recupero. Se, alla vigilia della trasferta di Terranuova Bracciolini, i colchoneros avrebbero, infatti, sottoscritto l'1 a 1, per come si era messa la gara, la divisione della posta in palio non rende il giusto merito ai ragazzi di Cannarsa, autori di una buona prestazione, in una gara difficile e molto delicata. Numeri alla mano, rimane il fatto che un successo avrebbe portato il Ghivi a debita distanza dalla zona play-out, mentre il pareggio lo fa scivolare a sole tre lunghezze dalla parte calda.