Serie C Pianese domenica la sfida contro Bra Mercoledì invece la trasferta a Ravanna

La Pianese ha ripreso gli allenamenti dopo tre giorni di riposo, causati dagli intensi impegni delle ultime settimane. La squadra si prepara per la partita contro il Bra, in programma domenica, e per la trasferta a Ravanna di mercoledì. La pausa più lunga concessa da mister Birindelli ha permesso ai giocatori di recuperare le energie prima di affrontare due partite importanti. I bianconeri si allenano con concentrazione in vista delle prossime sfide.

Dopo tre giorni di riposo, la Pianese ha ripreso ieri pomeriggio gli allenamenti. La scelta di concedere ai bianconeri una pausa più lunga, da parte di mister Birindelli, è stata dettata dal periodo davvero denso di impegni che hanno vissuto, chiamati a scendere in campo quattro volte nello spazio di neanche due settimane. In questo modo le zebrette hanno potuto tirare un po’ il fiato e recuperare energie fisiche e mentali. Anche perché sono attese, di nuovo, da un bel tour de force. Domenica Simeoni e compagni sono attesi dalla trasferta di Sestri Levante, per fare visita al Bra (stadio Giuseppe Sivori alle 14,30) per l’impegno valevole per la ventinovesima giornata di campionato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

