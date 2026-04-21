A cinque giornate dalla fine del campionato di Serie A, i dati mostrano come i cambi in panchina influiscano sui risultati delle squadre. Alcuni allenatori appena arrivati hanno ottenuto miglioramenti significativi, mentre altri hanno incontrato difficoltà nel mantenere la continuità. La presenza di nuovi tecnici ha portato a variazioni nelle prestazioni delle squadre, creando un effetto rapido e visibile sulla classifica e sulle ambizioni di qualificazione europea.

A cinque giornate dalla conclusione del campionato, i numeri della Serie A rivelano come il cambio in panchina possa agire da acceleratore di rendimento o da freno improvviso, trasformando radicalmente le traiettorie stagionali. Mentre le squadre si preparano al sprint finale, l’analisi dei punti accumulati dopo i subentri degli allenatori traccia un quadro netto: alcuni tecnici hanno innescato scossoni capaci di proiettare le formazi verso l’Europa, mentre altri hanno svanire ogni speranza di salvezza. L’impatto tattico dei tecnici: tra risalite europee e stalli decisivi. Il caso che più colpisce per la capacità di aver cambiato pelle a una formazione è quello del Torino.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Serie A, l’effetto coach: i nuovi tecnici che sognano l’Europa

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