La serie Xiaomi 17 arriva in Europa e i prezzi sono stati annunciati. La gamma, già presentata in Cina lo scorso anno, include i modelli 17, 17 Pro, 17 Pro Max e 17 Pro Ultra. Ora, gli italiani potranno mettere le mani sui nuovi flagship, che promettono tecnologia avanzata e design curato. I prezzi ufficiali sono stati svelati e fanno già discutere tra gli appassionati di smartphone.

la serie xiaomi 17 è stata presentata in cina lo scorso anno e comprende i modelli xiaomi 17, 17 pro, 17 pro max e 17 pro ultra. ora si profilano piani per un debutto anche sul mercato europeo, con anticipazioni sui prezzi forniti da fonti di settore e rumor riguardo alla disponibilità globale. prezzi previsti in europa per xiaomi 17 e 17 ultra. secondo le indiscrezioni diffuse, lo xe Xiaomi 17 potrebbe avere un prezzo di partenza di circa EUR 999 per la variante 12 gb di ram + 512 gb di storage. per lo xiaomi 17 ultra, la stima indicata si aggira intorno a EUR 1.499 per la versione 16 gb di ram + 512 gb. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Serie xiaomi 17 prezzo in europa: quanto costeranno i nuovi flagship

Approfondimenti su Xiaomi 17

Xiaomi ha annunciato il prezzo del suo nuovo smartphone di punta, il 17 Ultra, che arriverà in Europa a un costo superiore ai mille euro.

A Barcellona, in vista del MWC 2026, Xiaomi si prepara a lanciare ufficialmente la serie Pad 8 a livello globale.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Xiaomi 17 Pro Max: A True Flagship Killer of 2025!

Ultime notizie su Xiaomi 17

Argomenti discussi: Xiaomi 17, la batteria del modello globale sarà ridotta rispetto alla variante cinese; Xiaomi 17 e 17 Ultra Global: trapelano le immagini e anche un po' di rinunce; Xiaomi 17 e 17 Ultra: l'uscita in Europa è molto vicina, da un leak emergono ulteriori dettagli sui dispositivi; Svelati i colori e la data di lancio in Europa di Xiaomi 17 e 17 Ultra.

Xiaomi 17: adesso sappiamo il prezzo per l’EuropaCome sicuramente saprete di recente Xiaomi ha lanciato in Cina i suoi nuovi Xiaomi 17,17 pro e Pro Max, questi ultimi sono arrivati sul mercato verso la fine di ... tecnoandroid.it

Serie Xiaomi 17: RAM, storage, prezzi e colori rivelati prima del lancio in EuropaPrime indicazioni sui prezzi europei della serie Xiaomi 17: configurazioni di memoria, colori e possibili tempi di arrivo in Italia. libero.it

Xiaomi ne apni latest Redmi series officially announce kar di hai, jismein Redmi Note 15 sab se zyada highlight ho raha hai. - facebook.com facebook

Pioggia Acqua Nessun problema REDMI Note 15 Series resta affidabile anche quando la natura si fa più estrema. Scopri di più: bit.ly/REDMINote15Ser…! x.com