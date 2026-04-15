Tecnici e saldatori È l’effetto robotica

L’intelligenza artificiale sta modificando il mercato del lavoro, portando a una crescita della richiesta di tecnici specializzati e saldatori. Secondo un’analisi recente, le aziende cercano professionisti con competenze specifiche in ambito tecnologico per supportare l’implementazione e la gestione di sistemi automatizzati. Questa tendenza si manifesta in diversi settori industriali, dove le tecnologie avanzate stanno diventando parte integrante dei processi produttivi.

L’intelligenza artificiale sta generando una forte domanda di profili tecnici. Un’analisi realizzata da Randstad dalla fine del 2022 mostra una forte crescita della richiesta di assunzioni di specializzati nel settore manifatturiero per l’implementazione delle infrastrutture fisiche dell’intelligenza artificiale, dai data center ai sistemi energetici, fino agli impianti di produzione automatizzati. La domanda di tecnici di robotica è aumentata del +107% a livello globale e del +152% in Italia. Quella di ingegneri Hvac (professionisti che si occupano della progettazione e realizzazione di sistemi di ventilazione, raffreddamento e condizionamento degli impianti) del +67% a livello globale e del +74% in quello italiano.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Tecnici e saldatori. È l’effetto robotica Leggi anche: La robotica industriale diventa parte integrante del percorso di meccanica. Più spazio alla digitalizzazione. La riforma degli istituti tecnici Leggi anche: Dalfam cerca saldatori e tubisti: come inviare le candidature