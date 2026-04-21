Sergio Resinovich | Sebastiano coinvolto al 100 per cento

Un uomo afferma di essere certo che Sebastiano abbia piena conoscenza dei dettagli di una situazione. Secondo le sue parole, se non è stato direttamente coinvolto, conosce comunque chi potrebbe essere stato o ha dato indicazioni a qualcun altro. La dichiarazione lascia intendere che Sebastiano potrebbe avere un ruolo centrale in quanto accaduto. Le affermazioni sono state rilasciate in un contesto di indagini o verifiche legali.

“Io sono sicuro che Sebastiano sappia tutto. Se non è stato lui proprio materialmente, lui sa chi è stato o forse avrà detto a qualcuno 'facciamo così'. Io sono sicuro che in ogni caso lui è coinvolto al 100 per cento". Lo ha detto Sergio Resinovich all’Ansa a margine del secondo funerale della.🔗 Leggi su Triesteprima.it Notizie correlate Sergio Resinovich fratello di Liliana accusa Sebastiano Visintin nel giorno del funerale, "coinvolto al 100%"Al funerale “bis” di Liliana Resinovich, il fratello Sergio accusa duramente il marito Sebastiano Visintin, dicendosi convinto che sia coinvolto nel... Liliana Resinovich, il fratello Sergio provoca Sebastiano Visintin per i funerali: "Spero non venga"Sergio Resinovich si augura che Sebastiano Visintin non prenda parte all’ultimo addio di Liliana. Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Liliana Resinovich il fratello Sergio provoca Sebastiano Visintin per i funerali | Spero non venga. Sergio Resinovich fratello di Liliana accusa Sebastiano Visintin nel giorno del funerale, coinvolto al 100%Liliana Resinovich, il fratello Sergio accusa Sebastiano Visintin al funerale: Indagini partite male, è coinvolto al 100% ... virgilio.it Sergio Resinovich: Sebastiano coinvolto al 100 per centoIl fratello di Liliana al funerale bis: Bene che Visintin non sia venuto, non ha fatto niente per avere verità. Mancava personale, c'erano tanti impedimenti. ... triesteprima.it