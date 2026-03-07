Premiato a Roma il corto che celebra la cooperativa romagnola e conquista Sergio Castellitto

Da ravennatoday.it 7 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Roma è stato premiato il cortometraggio dedicato alla cooperativa romagnola, che ha ricevuto riconoscimenti di fronte a una giuria di esperti. L'opera mette in luce la Valle del Senio e la collina della Romagna Faentina, zone che si sono fatte notare nel settore del cinema d'impresa. Tra i protagonisti, anche l’attore Sergio Castellitto, presente alla premiazione.

“Il viaggio è appena iniziato” è un racconto corale che celebra gli 80 anni della cooperativa Trasporti di Riolo Terme attraverso le voci di ex autisti, soci e studenti La Valle del Senio e tutta la collina della Romagna Faentina conquistano il cuore del cinema d'impresa nazionale. Si è conclusa ieri al cinema Quattro Fontane di Roma la quarta edizione del premio Film Impresa, l'iniziativa ideata da Unindustria in collaborazione con il ministero delle Imprese e del Made in Italy, Invitalia, Confindustria e Circuito Cinema, che celebra le migliori produzioni audiovisive aziendali italiane. Tra i riconoscimenti assegnati nel corso della serata, la cooperativa Trasporti di Riolo Terme ha ricevuto il premio Miglior film d'impresa 2026, per l'area “Narrativa umana”. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Leggi anche: Sergio Castellitto: "Le opere Premio Film Impresa mi hanno sorpreso per grande qualità"?

Il corto lucchese “Kill Time“ premiato a New York e Sulmona stupisce anche a MateraUn cast e una produzione che parlano per lo più lucchese nel cortometraggio ‘Kill Time’, diretto dal giovane abruzzese Niccolò Forcella.

Approfondimenti e contenuti su Sergio Castellitto.

Temi più discussi: Premio Film Impresa 2026, gran finale a Roma: premi a Castellitto, Tornatore e Cucinelli; Premiato a Roma il corto che celebra la cooperativa romagnola e conquista Sergio Castellitto; Sergio Castellitto: Le opere Premio Film Impresa mi hanno sorpreso per grande qualità?; INTERVISTE I Sergio Castellitto: Il Premio Film Impresa e la giuria di quest’anno.

sergio castellitto premiato a roma ilPremiato a Roma il corto che celebra la cooperativa romagnola e conquista Sergio CastellittoIl viaggio è appena iniziato è un racconto corale che celebra gli 80 anni della cooperativa Trasporti di Riolo Terme attraverso le voci di ex autisti, soci e studenti ... ravennatoday.it

sergio castellitto premiato a roma ilSergio Castellitto presiede la giuria del Premio Film ImpresaUtilizziamo i cookie e tecnologie simili di tracciamento per fornirti un servizio personalizzato rispetto alle tue esigenze di navigazione e per analizzare il nostro traffico. Raccogliamo e condividia ... it.blastingnews.com

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.