Premiato a Roma il corto che celebra la cooperativa romagnola e conquista Sergio Castellitto

A Roma è stato premiato il cortometraggio dedicato alla cooperativa romagnola, che ha ricevuto riconoscimenti di fronte a una giuria di esperti. L'opera mette in luce la Valle del Senio e la collina della Romagna Faentina, zone che si sono fatte notare nel settore del cinema d'impresa. Tra i protagonisti, anche l’attore Sergio Castellitto, presente alla premiazione.

“Il viaggio è appena iniziato” è un racconto corale che celebra gli 80 anni della cooperativa Trasporti di Riolo Terme attraverso le voci di ex autisti, soci e studenti La Valle del Senio e tutta la collina della Romagna Faentina conquistano il cuore del cinema d'impresa nazionale. Si è conclusa ieri al cinema Quattro Fontane di Roma la quarta edizione del premio Film Impresa, l'iniziativa ideata da Unindustria in collaborazione con il ministero delle Imprese e del Made in Italy, Invitalia, Confindustria e Circuito Cinema, che celebra le migliori produzioni audiovisive aziendali italiane. Tra i riconoscimenti assegnati nel corso della serata, la cooperativa Trasporti di Riolo Terme ha ricevuto il premio Miglior film d'impresa 2026, per l'area “Narrativa umana”. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

