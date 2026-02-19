Amici 25 anticipazioni puntata del 22 febbraio | un allievo al Serale gli ospiti in studio
Il talent Amici 25 ha registrato un risultato sorprendente: solo un allievo ha superato le sfide e si è qualificato per il Serale. La puntata di domenica 22 febbraio ha visto anche la presenza di ospiti in studio, tra cui cantanti noti e giudici speciali. Durante la serata, gli studenti hanno dato il massimo, affrontando prove intense e confronti diretti. La scelta finale ha lasciato molti spettatori senza parole, mentre il concorrente qualificato si prepara alla fase decisiva del programma. La tensione resta alta in attesa delle prossime sfide.
Le anticipazioni della puntata di Amici di domenica 22 febbraio: un solo allievo ha conquistato l’accesso al Serale e gli ospiti. Attenzione spoiler.🔗 Leggi su Fanpage.it
Amici 25, anticipazioni puntata dell’8 febbraio: nessun eliminato, la corsa al Serale e gli ospiti in studioDomani pomeriggio su Canale 5 torna “Amici” con una nuova puntata.
Amici 25, anticipazioni puntata di domenica 15 febbraio: tre allievi al Serale, gli ospitiLa puntata di domenica 15 febbraio di Amici ha regalato suspense e sorprese.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Amici 25: torna Todaro (dopo le polemiche), in tre al Serale e Valentina crolla dopo l’addio a Rudy Zerbi; Amici 25, anticipazioni del 15 febbraio: ecco chi sono i primi allievi che andranno al serale; Amici 25, anticipazioni puntata di domenica 15 febbraio: tre allievi al Serale, gli ospiti; Amici 25, spoiler registrazione 15 febbraio, tre allievi al serale: eliminati, classifica ballo e canto ed esito delle sfide.
Amici 25, le Anticipazioni della puntata di domenica 22 febbraio: un'allieva al SeraleTutte le anticipazioni del nuovo appuntamento pomeridiano di Amici 25, che andrà in onda domenica 22 febbraio 2026 su Canale 5. Ospiti in studio Briga, Fiorella Mannoia ed Eleonora Abbagnato. comingsoon.it
Amici 25, anticipazioni puntata 22 febbraio 2026: chi è la seconda cantante ammessa al serale?La corsa al Serale entra nel vivo e Amici 25 si prepara a una delle puntate più attese della stagione. Domenica 22 febbraio 2026, a partire dalle 14 su ... ilsipontino.net
Le anticipazioni di Amici con il pubblico che giudicherà le gare…BOH facebook
Amici, le anticipazioni di domenica 15 febbraio 2026: eliminati, ospiti e spoiler sul serale Scopri di più! x.com