Amici 25 anticipazioni puntata del 22 febbraio | un allievo al Serale gli ospiti in studio

Il talent Amici 25 ha registrato un risultato sorprendente: solo un allievo ha superato le sfide e si è qualificato per il Serale. La puntata di domenica 22 febbraio ha visto anche la presenza di ospiti in studio, tra cui cantanti noti e giudici speciali. Durante la serata, gli studenti hanno dato il massimo, affrontando prove intense e confronti diretti. La scelta finale ha lasciato molti spettatori senza parole, mentre il concorrente qualificato si prepara alla fase decisiva del programma. La tensione resta alta in attesa delle prossime sfide.