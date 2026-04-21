Nella sesta puntata del Serale di Amici 25, andata in onda sabato 18 aprile 2026, è avvenuta l’eliminazione di Kiara Fina. La fase finale del talent show sta procedendo con i concorrenti che si contendono la vittoria, mentre si fanno già i nomi dei possibili eliminati e del favorito alla vittoria. La trasmissione continua a tenere alta l’attenzione del pubblico sulle scelte dei giudici e sugli sviluppi della competizione.

Il Serale di Amici 25 entra nella fase decisiva dopo l’eliminazione di Kiara Fina nella puntata di sabato 18 aprile 2026. Con sempre meno allievi in gara, cresce l’attenzione su pronostici e possibili eliminazioni in vista della sesta puntata. Scopriamo chi sarebbe il favorito alla vittoria finale secondo i bookmakers. Il vero guadagno dei professori di ballo e canto Amici 25: quote ancora molto aperte per la finalissima. Le quote del Serale mostrano una situazione piuttosto equilibrata. Diversi bookmaker indicano più nomi con possibilità simili di arrivare alla vittoria finale, segno di una competizione ancora incerta. Famoso ex cantante di Amici lasciato prima delle nozze Serale Amici 25: Emiliano in testa ai pronostici.🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Serale Amici 25: il favorito alla vittoria e i possibili eliminati della sesta puntata

Amici 25 - Caterina è la settima eliminata

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