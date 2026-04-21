Negli ultimi tempi, la polizia locale ha portato a termine numerosi sequestri e arresti, operando 24 ore su 24. A differenza di altre città capoluogo della regione, questa forza di polizia garantisce un servizio continuo senza interruzioni. La presenza costante sul territorio permette di intervenire tempestivamente in situazioni di emergenza e di mantenere l’ordine pubblico. Non sono stati eseguiti confronti ufficiali con altri enti, ma la polizia locale si distingue per la sua attività ininterrotta.

"La nostra Polizia locale non ha nulla da invidiare alle altre: innanzitutto poiché svolge un’attività h24 e – Bologna a parte – nessuna altra città capoluogo di questa regione fornisce questo servizio. Inoltre il volume di attività, inteso come interventi e sequestri, che si aggiungono a quelli di ordinaria amministrazione (gestione degli incidenti stradali e controlli del commercio), è molto intenso". Così il sindaco di Modena Mezzetti in tema di sicurezza integrata – ieri – nell’ambito dell’inaugurazione della nuova centrale operativa. Il sindaco non ha nascosto le criticità, soprattutto in tema di organico. "Abbiamo bisogno dell’incremento delle unità delle forze dell’ordine, in particolare della polizia di Stato – spiega –.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Sequestri e arresti, la nostra polizia locale è superiore"

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