Gli arresti i sequestri e le multe | un anno di controlli della polizia locale di Seregno

Nel centro di Seregno, durante il 2025, la polizia locale ha intensificato i controlli per contrastare la diffusione di droga e la guida sotto effetto di sostanze, portando all’arresto di 109 persone, al sequestro di oltre 700 grammi di stupefacenti e a numerosi sequestri e multe.

Nel corso del 2025 sono stati 253 gli incidenti, 45 in meno dell’anno scorso, oltre 8mila gli interventi della polizia locale, 109 le persone arrestate e 723 i grammi di sostanze stupefacenti sequestrati. Sono alcuni dei dati presentati nel pomeriggio di ieri, giovedì 12 febbraio, dal comandante della polizia locale di Seregno Umberto Trope, alla presenza del primo cittadino Alberto Rossi, del vicesindaco William Viganò e del funzionario referente della protezione civile Eugenio Dezza durante la conferenza stampa che si è tenuta a palazzo Landriani, sede del Comune. “I dati emersi - ha spiegato il primo cittadino di Seregno Alberto Rossi - dimostrano gli investimenti fatti nell’ambito della sicurezza.🔗 Leggi su Monzatoday.it

Approfondimenti su seregno arresti

L'attività del nuovo nucleo Centro storico della polizia locale si intensifica con una serie di controlli nella zona di via Amendola.

Nel corso dell'ultimo anno, a Cernusco, l'uso dell'autovelox ha contribuito a ridurre di 1.

Ultime notizie su seregno arresti

Argomenti discussi: Nas, il bilancio 2025. Oltre 45mila ispezioni, 148 arresti e sequestri per 197 milioni di euro; Maxi sequestro di droga e armi nel Bolognese: due arresti | VIDEO; Blitz dei Falchi della Polizia a Roma Nord-Est: 7 arresti e sequestri tra i lotti popolari; Portoferraio, operazione El Diablo: arresti e sequestro di droga sull’isola.

Scontri a Torino, arresti e sequestri. Il ministro Piantedosi: Calista meritevole di encomioPescara. Dagli scontri avvenuti durante la manifestazione di sabato emergono arresti e denunce, ma anche la storia di Alessandro Calista, ... marsicalive.it

Operazione antidroga a Guasila: due arresti e sequestri in un’azienda agricolaBlitz dei Carabinieri all’alba nelle campagne di Guasila, dove un’operazione antidroga ha portato all’arresto di due uomini, un allevatore di 46 anni e un operaio di 27 anni. I militari della Compagni ... vistanet.it

Tre arresti per la maxi frode fiscale da 4 milioni di euro scoperta nelle indagini portate avanti dalla Guardia di Finanza: richiesta di arresto in carcere per l'imprenditore biassonese Davide Erba, proprietario del giornale Il Cittadino ed ex patron del Seregno. - facebook.com facebook