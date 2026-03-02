Sequestri di hashish nei parchi e merce rubata interventi della polizia locale in tutta la città

La Polizia locale di Modena ha condotto controlli approfonditi in tutta la città, concentrandosi sui parchi pubblici e sulle zone considerate più sensibili. Durante le operazioni sono stati sequestrati diversi chili di hashish e sono stati recuperati numerosi oggetti rubati. Gli interventi sono stati avviati in risposta alle segnalazioni dei cittadini e hanno visto una presenza costante delle forze dell’ordine sul territorio.

