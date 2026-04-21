Il Ministero della Giustizia ha approvato il risarcimento di 50 mila euro alle due figlie di un uomo senza dimora, vittima di un incendio avvenuto nel marzo del 2017 a Palermo. La tragedia si è verificata mentre l'uomo, di 45 anni, dormiva sotto un portico di una missione religiosa nei pressi dei Cappuccini. La richiesta di risarcimento era stata presentata dalle figlie del deceduto.

Il ministero della Giustizia ha accolto la richiesta presentata dalle figlie di Marcello Cimino, il senzatetto di 45 anni bruciato vivo a Palermo nel marzo del 2017 mentre dormiva sotto il portico della missione San Francesco, ai Cappuccini. Alle due giovani sarà riconosciuto il massimo previsto dal fondo speciale per le vittime di reati violenti: 50 mila euro complessivi, un importo che viene erogato indipendentemente dal numero degli eredi. Cimino fu cosparso di benzina e dato alle fiamme mentre dormiva nel suo giaciglio di fortuna. Morì tra le fiamme senza avere scampo. Per l’omicidio è stato condannato all’ergastolo Giuseppe Pecoraro, 45 anni che sospettava che la vittima avesse una relazione con la moglie da cui era separato.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Senzatetto bruciato vivo a Palermo, le 2 figlie risarcite con 50 mila euro

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