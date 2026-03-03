SuperEnalotto a Palermo due vincite da 50 mila euro ancora non riscosse

A Palermo, due persone non hanno ancora riscosso i premi da 50 mila euro assegnati a dicembre 2025 nell’ambito dell’iniziativa speciale “SuperEstrazione” del SuperEnalotto SuperStar. Tra i 300 premi distribuiti in quella occasione, queste due vincite rimangono ancora inattese. La notizia è stata resa nota dalle autorità competenti, che hanno comunicato la situazione delle vincite non riscosse nella città siciliana.