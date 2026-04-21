Senza sicurezza non c' è libertà

Una donna di 54 anni è stata aggredita per strada vicino a Sondrio, colpita al volto con dei sassi. La polizia sta indagando sull'episodio, avvenuto in un’area frequentata da passanti e residenti. La vittima è stata soccorsa e trasportata in ospedale per le ferite riportate. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra la comunità locale e ha portato a riflettere sulla sicurezza pubblica in quella zona.

Gentile Direttore Feltri, abito nei pressi di Sondrio e la vicenda della donna di 54 anni aggredita per strada, colpita al volto a sassate, mi ha sconvolta. Parliamo di una zona che è sempre stata tranquilla, dove fino a poco tempo fa si usciva a fare una passeggiata o una corsa senza pensarci due volte. Oggi non è più così. Io stessa ho paura. Ho delle figlie e, quando escono la sera, resto sveglia ad aspettarle. Non vivo più con serenità quei momenti che dovrebbero essere normali. Leggere che quella donna è stata sottoposta a interventi delicati alla mandibola, che è rimasta ricoverata per settimane e che, una volta tornata a casa, ha coperto gli specchi perché non riesce a guardarsi, è qualcosa che fa male anche solo a immaginarlo.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Senza sicurezza non c'è libertà SICUREZZA NAZIONALE13IDENTITÀ: “Senza sicurezza non c’è libertà Notizie correlate Approvato il decreto sicurezza, Meloni: "Non misure spot ma tassello che ridà libertà e sicurezza ai cittadini""Oggi il Consiglio dei ministri ha approvato nuovi provvedimenti in materia di sicurezza. Firenze, sicurezza stradale: 19 veicoli senza assicurazione, 28 senza revisione, 9 conducenti senza patentiFIRENZE – Controlli a tappeto della polizia municipale di Firenze nei quartieri di Campo di Marte e Rifredi. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Decreto sicurezza, nel fermo preventivo i diritti non sono garantiti; Il Csm boccia il nuovo decreto sicurezza: Incide sulle libertà; Tentato furto alla Ricci Oddi, c'è un problema sicurezza?; Fd’I: Aq16, lavori senza sicurezza. Sgombero o si rischia la tragedia. In duecento protestano in stazione: Senza sicurezza non c’è libertà. Lottiamo contro violenza e degradoLa democrazia è in pericolo. Quando una persona non può più uscire di casa, quando sa che, parcheggiando, potrà essere vittima di atti vandalici ai danni della propria auto, la libertà viene meno. La ... ilrestodelcarlino.it Sicurezza: l’intelligenza artificiale aiuta, ma senza etica diventa un rischioAlberto Pagani, advisor e docente all’Università di Bologna, sarà tra gli ospiti del convengo Gli occhi sulla strada promosso da InnovaBergamo sul tema della sicurezza urbana Come può l’intelligenza ... bergamonews.it EBOLI: VIA GIARLETTA, IL CANTIERE DELLA DISCORDIA A 90 giorni dalla firma del contratto per gli alloggi pubblici, la situazione è critica: degrado, furti e sicurezza inesistente. I vertici di Casa Riformista, Carmine Busillo e Cosimo Naponiello, lancia facebook Decreto Sicurezza: il Sottosegretario Alfredo Mantovano in serata è salito al Quirinale. Secondo fonti parlamentari, una parte del provvedimento rischia di non superare il vaglio del Capo dello Stato Valentino Russo #GR1 x.com