La polizia municipale di Firenze ha scoperto più di 50 irregolarità durante controlli nei quartieri di Campo di Marte e Rifredi, tra cui veicoli senza assicurazione e conducenti senza patente. In particolare, sono stati trovati 19 veicoli privi di copertura assicurativa e 28 senza revisione valida. Durante le verifiche, sono stati anche fermati nove conducenti che guidavano senza aver conseguito la patente. Un passante ha assistito alle operazioni e ha commentato che i controlli hanno creato molta attenzione tra i residenti.

FIRENZE – Controlli a tappeto della polizia municipale di Firenze nei quartieri di Campo di Marte e Rifredi. Diciannove veicoli privi di assicurazione, 28 senza revisione, nove conducenti senza patente, una con licenza di guida scaduta e tre persone sorprese al volante col cellulare. Sono alcune violazioni scoperte in meno di due settimane In totale sono state 67 le violazioni contestate. A Campo di Marte i controlli sono stati soprattutto in via Aretina, via Boccaccio, Settignano e viale Paoli mentre nel Quartiere 5 gli agenti si sono concentrati in particolare tra via Baracca, Viadotto dell’Indiano, via Pistoiese, San Donato. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Firenze, sicurezza stradale: 19 veicoli senza assicurazione, 28 senza revisione, 9 conducenti senza patenti

Approfondimenti su firenze sicurezza

La polizia di Lagosanto ha fermato un’auto sabato scorso.

Ultime notizie su firenze sicurezza

Argomenti discussi: Vuole evitare Cerbero. Fermato motociclista, multa pesantissima!; FCI Bergamo: il 19 febbraio riunione comparto sicurezza e giuria; Scandicci, sicurezza: istituito il terzo turno della Polizia locale. Servizio potenziato di sera dal 19 febbraio; Incidente in FiPiLi, auto ribaltata in superstrada a Empoli.

Sicurezza a Firenze, Stella (FI): Oltre 10mila crimini di strada nel 2025. Città allo sbando e pericolosaA Firenze sono 1.065 i crimini di strada avvenuti nel 2025. È quanto emerge dal report redatto dalla Fondazione Caponnetto sulla criminalità urbana nel ... gonews.it

Sicurezza stradale, al via i lavori per l'installazione di sei attraversamenti pedonali luminosiAl via oggi la cantierizzazione per realizzare sei attraversamenti pedonali luminosi in via Dante Alighieri a Calenzano. Nei prossimi giorni partiranno i lavori, che si concluderanno entro aprile. I ... 055firenze.it

Con ACI Ready2Go, la Scuola Guida dell’Automobile Club Firenze accompagna i futuri conducenti lungo le strade maestre della guida responsabile: quelle che portano a una maggiore sicurezza, consapevolezza e controllo. Un metodo che forma guidato - facebook.com facebook