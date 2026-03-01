Tredicenne in scooter senza patente nascondeva un coltello | Serve per difendermi

Un ragazzo di 13 anni è stato fermato dai Carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli mentre si trovava in via Foria a bordo di uno scooter da 150 cc senza patente. Durante il controllo, il giovane ha nascosto un coltello che ha dichiarato essere per difendersi. Il minorenne è stato riaffidato ai genitori e non è stato formalmente imputato.

Non è imputabile il 13enne riaffidato ai genitori dai Carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli. Il ragazzino era in via Foria, in sella ad uno scooter 150. A separarlo dalla patente, ancora 5 anni. La notizia non è questa, né che le due ruote fossero senza assicurazione. Lo è il coltellino da lancio che il giovane nascondeva gelosamente in tasca. 8 cm di lama, 15 il totale considerato anche il manico. Cosa ne dovesse fare è presto detto: “mi serve per difendermi”, la scusa ormai trita di molti suoi coetanei. Prima di essere recuperato dai genitori, il 13enne è stato segnalato alla procura per i minorenni. NapoliToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

