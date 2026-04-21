Semifinale di Coppa Italia | la pareggia Calhanoglu poi Sucic fa il terzo per l' Inter

Nella semifinale di Coppa Italia, il Como ha concluso il primo tempo in vantaggio grazie a un gol di Baturina, che aveva già sfiorato la rete in precedenza. Nel secondo tempo, Calhanoglu ha pareggiato per il suo team, ma Sucic ha segnato il terzo gol per l'Inter, portando la squadra ospite in vantaggio. La partita si è conclusa con la vittoria dell'Inter, che ha ottenuto il passaggio del turno.

Il Como chiude meritatamente il vantaggio il primo tempo. I lariani vanno in vantaggio con Baturina dopo avere già sfiorato il gol in precedenza. Inter pericolosa solo con Thuram di testa, ma è ancora il Como nel finale ad andare vicino al raddoppio. Per i lariani la storica finale di Coppa.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate L’Inter ribalta il Como 3-2 con Calhanoglu e Sucic: nerazzurri in finale di Coppa Italia con Atalanta o LazioDue gol di Calhanoglu poi la rete di Sucic portano l'Inter in finale di Coppa Italia (13 maggio). Semifinale di Coppa Italia : Inter fa il pieno di ascolti con spettatori sorprendentiUna semifinale di Coppa Italia tra como e inter si è disputata ieri sera su Canale 5, offrendo una sfida conclusa sullo 0-0 e caratterizzata da ritmo... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Inter-Como Coppa Italia, dove vederla in TV; Coppa Italia, il ritorno della semifinale Atalanta-Lazio in diretta esclusiva su Mediaset; Inter-Como: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro); Atalanta-Lazio: probabili formazioni, statistiche, quando e dove vedere la semifinale di Coppa Italia in tv e streaming. Inter-Como, diretta Coppa Italia: risultato in tempo reale, gol e spettacolo a San SiroI nerazzurri ricevono i lariani a San Siro nella semifinale di ritorno. Le due squadre si giocano un posto nella finalissima: segui la sfida live sul nostro sito ... tuttosport.com Atalanta-Lazio: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la semifinale di Coppa ItaliaDopo il 2-2 dell'andata all'Olimpico la Dea di Raffaelel Palladino e i biancocelesti di Maurizio Sarri si giocano il pass per l'ultimo atto del trofeo nazionale ... tuttosport.com La gara di ritorno della semifinale di Coppa Italia contro i laziali «può spostare i giudizi su tutta la stagione». x.com La gara di ritorno della semifinale di Coppa Italia contro i laziali «può spostare i giudizi su tutta la stagione». facebook