Semifinale di Coppa Italia | Inter fa il pieno di ascolti con spettatori sorprendenti

Una semifinale di Coppa Italia tra como e inter si è disputata ieri sera su Canale 5, offrendo una sfida conclusa sullo 0-0 e caratterizzata da ritmo contenuto. L'evento ha però registrato un seguito televisivo notevole, dimostrando quanto possa interessare il torneo quando è visibile gratuitamente. La sfida ha mostrato poche occasioni da rete e un ritmo di gioco non elevato, ma ha mantenuto un livello di attenzione alto tra gli spettatori. L'emergere di un pubblico numeroso ha contribuito a trasformare una gara con poche reti in un evento di riferimento per la programmazione serale. Lo spettacolo ha totalizzato 3.737.000 spettatori, classificandosi come l'evento calcistico più visto nei primi 62 giorni del 2026.

Coppa Italia, le partite di oggi: dove vedere Lazio-Atalanta in tv e in streaming, programma e orariSemifinali d'andata Coppa Italia 2025/26, appuntamento al Sinigaglia per Como-Inter e all'Olimpico per Lazio-Atalanta: tutte le info ... sport.virgilio.it

Coppa Italia, semifinale Como-Inter 0-0Finisce senza reti il primo atto della semifinale di Coppa Italia tra Como e Inter. Al 'Sinigaglia' è 0-0. Chi andrà in finale si deciderà nella gara di ritorno il 22 aprile a Milano. Iniziativa ai la ... rainews.it

Dopo il triplice fischio della semifinale di andata della Coppa Italia tra Como e Inter, Fabregas torna sulla situazione che sta vivendo Bastoni in quest'ultimo periodo a causa dell'episodio con Kalulu in Juventus-Inter Le parole del tecnico catalano: facebook

Si chiude senza reti la semifinale di andata di Coppa Italia tra Como e Inter Nerazzurri e lariani si giocheranno la finale a San Siro Il commento post partita di @tancredipalmeri dal Sinigaglia #ComoInter #CoppaItaliaFrecciarossa #Sportitalia x.com