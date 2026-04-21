Semifinale di Coppa Italia contro l' Inter | Baturina porta in vantaggio il Como!

Nel match di semifinale di Coppa Italia, il Como si presenta a San Siro contro l'Inter, dopo aver pareggiato 0-0 all'andata al Sinigaglia. La partita decide quale delle due squadre accederà alla finale della competizione. Durante la gara, Baturina ha segnato il gol che ha portato in vantaggio il Como, rendendo la sfida più interessante. La partita si svolge in un clima di grande attesa tra i tifosi di entrambe le squadre.

Una partita che cvale la finale di Coppa Italia. In campo a San Siro, dopo lo 0-0 del Sinigaglia, Inter e Como. Appena annunciate le formazioni ufficiali che si sfideranno alle 21 agli ordini dell'arbitro Simone Sozza.Inter (3-5-2): J. Martinez; Akanji, Acerbi, Carlos Augusto; Dumfries, Barella.🔗 Leggi su Quicomo.it

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