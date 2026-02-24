Como stop per Baturina | salta la semifinale di Coppa Italia con l’Inter

Martin Baturina si ferma a causa di un infortunio subito durante l'ultimo incontro contro la Juventus. Il centrocampista del Como, elemento chiave della squadra di Cesc Fabregas, dovrà restare fuori per diverse settimane. La sua assenza influenzerà le prossime partite di campionato e le strategie del club. La squadra si prepara a gestire questa perdita senza il suo contributo in campo. La situazione rimane sotto stretta osservazione da parte dello staff medico.

Baturina. Il Como dovrà fare a meno di Martin Baturina per le prossime settimane. Il centrocampista croato, ormai punto fermo della squadra allenata da Cesc Fabregas, si è infortunato durante l’ultimo match di campionato contro la Juventus, costringendo lo staff medico del club lombardo a valutare attentamente la sua condizione. Gli esami strumentali a cui Baturina si è sottoposto nelle ultime ore hanno evidenziato una distrazione del legamento deltoideo della caviglia sinistra. Si tratta di un infortunio che richiede tempo e cautela per permettere una completa guarigione, evitando complicazioni future e garantendo la sicurezza del giocatore al rientro in campo. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Napoli eliminato ai rigori, Como in semifinale di Coppa Italia con l’InterIl Napoli esce ai rigori contro il Como nel match disputato al

Coppa Italia, Napoli ko ai rigori. Il Como in semifinale con l'InterIl Napoli esce a testa alta dalla Coppa Italia, eliminato ai rigori dal Como.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Como, Baturina e il problema alla caviglia: cosa trapela in vista del Lecce; Como, Baturina costretto al cambio contro la Juventus: il motivo; Como, allarme Baturina: cambio obbligato con la Juventus; Dybala-Roma, parla Massara: Gli infortuni non influiranno sul rinnovo.

Infortunio Baturina, c'è l'esito degli esami: il Como perde il suo talento, ecco per quantoNotizie solo in parte buone per il Como e per il suo allenatore Cesc Fabregas, che sarà costretto giocoforza a rinunciare a uno dei pezzi da novanta. tuttomercatoweb.com

Como, quando torna Baturina dall’infortunio: svelato l’esito degli esamiInfortunio Baturina - Arrivano importanti aggiornamenti sulle condizioni di Baturina, finito ko nella recente vittoria del Como ai ... fantamaster.it

Dopo l'eliminazione in Coppa Italia, per la Virtus Bologna di coach Dusko Ivanovic rimane solo l'obiettivo scudetto x.com

ANCORA DERBY DELL'ADRIATICO Dopo la finale di Coppa Italia, ritroviamo il Santo Stefano KOS Group nel turno infrasettimanale. Una sfida fondamentale per continuare la nostra corsa e difendere un posto nei playoff. Santo Stefano KOS Group Mer - facebook.com facebook