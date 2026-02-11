Napoli ko ai rigori Como in semifinale di Coppa Italia contro l' Inter

Il Napoli esce ai rigori contro il Como e lascia il passo ai lombardi, che ora affronteranno l’Inter in semifinale di Coppa Italia. Dopo una partita combattuta e terminata 1-1, i rigori hanno deciso il passaggio del turno. Il Napoli, anche se eliminato, lascia il campo con la testa alta, mentre il Como si prepara a sfidare i nerazzurri.

NAPOLI - Sarà il Como a sfidare l'Inter nella doppia semifinale di Coppa Italia. Dopo l'1-1 al termine dei novanta minuti, una sequenza infinita di rigori sancisce il passaggio del turno dei ragazzi di Fabregas ai danni del Napoli, eliminato a testa alta al 'Maradona'. Al rigore di Baturina nel primo tempo, ha risposto in apertura di ripresa il solito Vergara. Nella serie dal dischetto è decisivo l'errore di Lobotka all'ottavo tiro (avevano sbagliato anche Lukaku e Perrone). Come accaduto nel match di campionato terminato 0-0, le due formazioni si annullano anche per buona parte del primo tempo.

