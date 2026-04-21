Sembra racchettoni ma è un challenger Atp | la battuta più strana che vedrete

Durante un torneo challenger negli Stati Uniti, un tennista ha eseguito un servizio insolito e particolarmente curioso. L’atleta ha messo in atto una battuta che ha attirato l’attenzione di spettatori e appassionati, distinguendosi per originalità rispetto ai colpi più tradizionali. L’evento si è svolto nel contesto di una competizione che coinvolge giocatori emergenti e professionisti in cerca di punti importanti.