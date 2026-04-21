Sembra racchettoni ma è un challenger Atp | la battuta più strana che vedrete
Durante un torneo challenger negli Stati Uniti, un tennista ha eseguito un servizio insolito e particolarmente curioso. L’atleta ha messo in atto una battuta che ha attirato l’attenzione di spettatori e appassionati, distinguendosi per originalità rispetto ai colpi più tradizionali. L’evento si è svolto nel contesto di una competizione che coinvolge giocatori emergenti e professionisti in cerca di punti importanti.
Nel challenger di Savannah, negli Stati Uniti, Liam Draxl si è inventato un servizio piuttosto particolare. Il tennista canadese, numero 158 del ranking Atp, ha provato una sorta di variante della battuta dal basso che però non ha portato al risultato sperato.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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