Ballardini | Non prometto la luna ma vedrete una squadra che lotta

Tempo di lettura: 4 minuti "Non è stata una trattativa lampo, ma una scelta convinta. Cercavamo un uomo di polso, di grande esperienza e con una visione calcistica chiara. Davide Ballardini non ha bisogno di presentazioni: la sua carriera parla per lui. Crediamo sia la persona giusta per ridare serenità all'ambiente e identità tecnica alla squadra". Così il presidente Angelo Antonio D'Agostino ha preso la parola per introdurre Davide Ballardini, spiegando le motivazioni della scelta e ribadendo l'impegno della società per il rilancio dell' Avellino. Nonostante il momento difficile, la proprietà ha voluto mandare un messaggio di forza: "L'arrivo di un allenatore come Ballardini è la dimostrazione plastica che questa società non ha intenzione di ridimensionarsi, anzi. Esistono allenatori che progettano il futuro e quelli che, invece, arrivano quando il futuro sembra già scritto. Davide Ballardini appartiene alla seconda specie. Non costruisce cattedrali, spegne incendi. E quando il telefono squilla a febbraio, spesso dall'altra p