Mani Pongracic Cesari convinto | Per me era rigore braccio largo e palla che andava a Thuram ma vedrete che l’AIA dirà che la decisione è corretta Stessa linea per Bergonzi e Caressa

Da calcionews24.com 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Griezmann sbarca in MLS, è fatta con l’Orlando City! Fumata bianca per l’addio all’Atletico Madrid: tutti i dettagli Mercato Juve, dalla Germania arrivano conferme! Rudiger obiettivo a parametro zero: le ultimissime Kessié Juventus, contatti tra i bianconeri e l’entourage: la richiesta del centrocampista è chiara ma la sua volontà. Inter, Kolarov non ha dubbi: «Ci sta mancando un po’ di cattiveria e anche di lucidità. Siamo a + 6 e sta a noi chiudere il campionato» Fiorentina, Vanoli analizza: «Stasera motivazione, voglia di migliorarci: abbiamo fatto una grande partita. Se ci dobbiamo salvare.» Moviola Fiorentina Inter, gli episodi dubbi del match di Serie A diretto da Colombo. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Mani Pongracic, Cesari convinto: «Per me era rigore, braccio largo e palla che andava a Thuram, ma vedrete che l’AIA dirà che la decisione è corretta». Stessa linea per Bergonzi e Caressa

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