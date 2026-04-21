Selvaggia Lucarelli ha rivolto attenzione alla figura di Minerva Salute, nota sui social come influencer nel settore medico. La giornalista ha condotto un’indagine che ha portato alla luce alcune criticità legate alle attività della professionista. Le verifiche si sono concentrate su aspetti legali e sulla conformità delle pratiche adottate dalla dottoressa, portando a un approfondimento delle sue attività online e delle eventuali implicazioni.

Dai social alle inchieste giornalistiche, il passo può essere più breve di quanto sembri. È quello che sta accadendo alla dottoressa influencer conosciuta come Minerva Salute, finita sotto la lente di ingrandimento di Selvaggia Lucarelli. Una vicenda che riaccende il dibattito su comunicazione, responsabilità e confine tra divulgazione e spettacolarizzazione. L’inchiesta di Selvaggia Lucarelli su Minerva Salute. A poche settimane da un altro caso mediatico, Lucarelli ha acceso i riflettori su Solange Fugger, nota online come Minerva Salute. Secondo quanto raccontato dalla giornalista nella sua newsletter, il progetto iniziale della dottoressa nasceva con intenti positivi, ovvero « raccontare il pronto soccorso con un linguaggio giovane e restituire dignità a un mestiere bistrattato ».🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Selvaggia Lucarelli mette KO Minerva Salute: tutti i nodi vengono al pettine, guai per la medica di TikTok

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