Rifiuti Ctn sulla mancanza impianti | Ora i nodi vengono al pettine

Il Comitato Tecnico Nazionale ha commentato la carenza di impianti di smaltimento rifiuti, affermando che ora i problemi più urgenti vengono a galla. Nel frattempo, le discariche di Monsummano e Serravalle, finora dedicate ai rifiuti speciali, potrebbero essere aperte anche ai rifiuti urbani, secondo quanto si apprende. La questione riguarda la gestione dei rifiuti e le infrastrutture disponibili nel territorio.

Rifiuti speciali, le discariche di Monsummano e Serravalle potrebbero essere utilizzate anche per gli urbani. Ancora non c’è nessuna decisione ufficiale, ma quanto è emerso pochi giorni fa dalla commissione consiliare Ambiente della Regione Toscana. L’ipotesi è stata formulata per venire incontro alle difficoltà di smaltimento dei rifiuti urbani soprattutto nell’ATO Centro che comprende le province di Firenze, Prato e Pistoia. Confindustria Toscana Nord evidenzia come le politiche del governo toscano impediscono la realizzazione di impianti che consentano di chiudere il ciclo dei rifiuti, sia urbani che speciali. Gli unici impianti realizzati prevedono un primo trattamento, ma non risolvono affatto il problema, così come lo risolve solo parzialmente il più intenso utilizzo del termovalorizzatore di Montale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

