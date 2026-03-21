La data dell’udienza di divorzio tra Ilary Blasi e Francesco Totti è stata fissata, segnando l’ingresso nella fase conclusiva della separazione. Tra i due restano ancora diversi aspetti da definire, mentre si fanno sempre più insistenti le domande su chi abbia tradito per primo. La vicenda si avvicina al suo epilogo, con i dettagli legali pronti a venire alla luce.

Fissata ormai la data definitiva dell’udienza divorzio, la separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti entra nella fase finale: restano ancora molte questioni aperte tra gli ex coniugi. Ecco tutte le questioni da chiarire, tra accuse, mantenimento e patrimonio. Leggi anche: Iniziamo bene: Ilary Blasi definisce Selvaggia Lucarelli “la cattiva”. Poi racconta un primato che riguarda la giornalista La lunga e discussa separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti, due dei personaggi più noti dello spettacolo e dello sport italiano, si avvicina a un nuovo momento decisivo. Dopo mesi di indiscrezioni, dichiarazioni pubbliche e battaglie legali, la vicenda potrebbe presto entrare in una fase determinante. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Ilary Blasi e Totti, manca poco al divorzio ufficiale, ora tutti i nodi vengono al pettine: chi ha tradito per primo?

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