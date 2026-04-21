sella morale a pezzi e dieci sconfitte di fila

A 40 minuti dalla fine della stagione regolare, la Sella Cento si trova in una posizione precaria dopo aver subito dieci sconfitte consecutive. La squadra è stata raggiunta in classifica da Ruvo di Puglia, e in caso di parità di punti tra le due, la posizione in classifica sarà determinata dalla differenza canestri negli incontri diretti, che favorisce la squadra pugliese. La situazione rimane delicata per i biancorossi, che cercano di risollevarsi prima della fine del campionato.

A 40 minuti dal termine della regular season, la Sella Cento è stata raggiunta in classifica da Ruvo di Puglia, ma in caso di arrivo a pari punti con i pugliesi, la Benedetto XIV sarebbe 16esima avendo la differenza canestri favorevole negli scontri diretti. Ad oggi gli accoppiamenti dei play out sarebbero Cento-Roseto e Ruvo-Pistoia. Nell’ultimo turno di regular season Cento riceverà Pistoia, Ruvo giocherà a Brindisi, mentre Roseto sarà impegnata ad Avellino che ha diversi giocatori infortunati: in caso di arrivo a pari punti tra Pistoia e Roseto, gli abruzzesi sarebbero 18esimi e i toscani 19esimi. Delle 4 squadre impegnate nei play out la Benedetto XIV è quella che oggi ha il peggior record nel girone di ritorno, solamente 2 vittorie in 17 partite per i biancorossi.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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