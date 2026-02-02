Dole si rialza a Ruvo | vittoria autorevole Robinson in forma e il morale sale dopo tre sconfitte consecutive

La Dole Rimini torna a vincere in trasferta e interrompe una serie negativa di tre sconfitte consecutive. I biancorossi di coach Dell’Agnello hanno conquistato un successo importante a Ruvo, battendo l’Ilva con il punteggio di 86-94. La squadra ha mostrato carattere e determinazione, risalendo la classifica e riportando il morale alle stelle dopo un momento difficile.

Domenica 1 febbraio 2026, la Dole Rimini ha spezzato un ciclo negativo che durava da tre giornate. Sul parquet di Talos Ruvo, in una trasferta che sembrava avversa per i colori biancorossi, i ragazzi di coach Sandro Dell’Agnello hanno chiuso con un netto 86-94, portando a casa i due punti con una prestazione solida, coerente e mai messa in discussione. La vittoria, ottenuta in un match che ha visto la Dole dominare per gran parte del tempo, rappresenta un punto di svolta importante dopo un periodo di difficoltà che aveva messo a dura prova il morale della squadra. Il risultato non è stato solo un’ottima prestazione tecnica, ma anche un segnale chiaro di ripresa in chiave competitiva, fondamentale in un campionato come la Serie A2, dove ogni punto conta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

La Dole Rimini rompe il ciclo di tre sconfitte consecutive e torna a sorridere.

La Dole Rimini tenta di fermare la serie negativa in Puglia.

