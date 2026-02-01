Pistoia crolla a Bologna | dieci sconfitte di fila Fortitudo domina con autorità nel match di serie A

L’Estra Pistoia Basket perde ancora, questa volta sul campo della Fortitudo Bologna. La squadra toscana incassa la decima sconfitta di fila in Serie A2, senza riuscire a invertire il trend negativo. La Fortitudo si impone con autorità, confermando il suo buon momento e lasciando Pistoia a mani vuote.

L’Estra Pistoia Basket ha subito un’altra battuta d’arresto dietro l’altra, con la decima sconfitta consecutiva in Serie A2, questa volta sul campo della Fortitudo Bologna. Il match, disputato al PalaDozza nella 25ª giornata del campionato, si è concluso con un netto 81-61 in favore dei padroni di casa, che hanno dimostrato una superiorità tecnica e tattica evidente fin dal primo quarto. Pistoia, già in difficoltà per la serie negativa che si trascina da settimane, non è riuscita a trovare risposte efficaci contro una squadra che ha sfruttato al meglio il proprio gioco di squadra, la fisicità e la precisione in attacco. 🔗 Leggi su Ameve.eu

