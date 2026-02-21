Enel investe 1 miliardo $ in USA | 830 MW di energia green per 2,1 TWh
Enel ha deciso di investire un miliardo di dollari negli Stati Uniti per aumentare la produzione di energia pulita. La società acquisirà impianti che generano 830 megawatt di energia verde, producendo circa 2,1 terawattora all’anno. Questa mossa mira a rafforzare la presenza nel settore delle energie rinnovabili e a ridurre l’impatto ambientale. L’accordo prevede l’installazione di nuove turbine in diverse aree del paese. La decisione si inserisce nella strategia di crescita sostenibile dell’azienda.
Enel ha siglato un accordo per l’acquisizione di impianti negli Stati Uniti per un valore di circa 1 miliardo di dollari. L’operazione, che comprende 830 MW di capacità eolica e solare, mira a consolidare la presenza del gruppo italiano nel mercato energetico americano e a rafforzare la sua leadership globale nel settore delle energie, con un impatto positivo sull’Ebitda ordinario consolidato. L’energia è il motore del mondo moderno, e la transizione verso fonti rappresenta una delle sfide più urgenti del nostro tempo. In questo scenario, l’operazione portata a termine da Enel negli Stati Uniti assume un significato rilevante, non solo per il gruppo stesso, ma per l’intero settore energetico globale. 🔗 Leggi su Ameve.eu
