Intesa Confcommercio-Banca Sella agevolazioni per interventi green

È stato rinnovato l’accordo tra Confcommercio Padova e Banca Sella, con un incontro che si è svolto presso la sede dell’associazione padovana. Alla cerimonia hanno partecipato Renato Crestani, responsabile della rete commerciale Veneto e Friuli Venezia Giulia di Banca Sella, e Marco Vannozzi, responsabile dell’istituto di credito. L’accordo prevede agevolazioni per interventi green rivolti alle imprese associate.

È stato rinnovato l’accordo tra Confcommercio Padova e Banca Sella. Un patto suggellato nella sede dell'associazione padovana, alla presenza di Renato Crestani, responsabile della rete commerciale Veneto e Friuli Venezia Giulia dell'istituto di credito, Marco Vannozzi, responsansabile.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Costa Viola in sella: nasce il progetto per un turismo greenUn nuovo capitolo per la mobilità e il turismo della Costa Viola si apre con l’accordo tra la Città Metropolitana di Reggio Calabria e la Federazione... Banca Sella e Visa: pagamenti digitali più verdi, arriva il calcolo dell’impatto ambientale degli acquisti.Banca Sella e Visa Italia hanno siglato un accordo pluriennale per integrare nei pagamenti digitali una misurazione dell'impatto ambientale degli...