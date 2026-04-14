Durante la trasmissione televisiva, Carlo Conti ha scelto di parlare apertamente della propria sessualità, dichiarando di non essere bisessuale. Nel corso dell’intervista, il conduttore ha anche fatto il nome del suo erede, senza fornire ulteriori dettagli. L’intervista, condotta da Francesca Fagnani, è andata in onda questa sera alle 21, offrendo un’occasione per ascoltare un racconto diretto e senza filtri.

Carlo Conti si è raccontato senza filtri sullo sgabello di Belve, il programma ideato e condotto da Francesca Fagnani in onda questa sera alle 21.20 su Rai2. Il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2026 ha affrontato temi che vanno dalla sua vita privata alle scelte professionali, regalando rivelazioni inaspettate e momenti di sincera ironia. Tra i passaggi più attesi dell’intervista, la questione dell’eredità televisiva. Alla domanda di Fagnani “Vede un suo erede in giro?”, Conti ha risposto con una riflessione articolata: “Non lo so. vedo Stefano De Martino partito fortissimo”. Una risposta che riconosce il talento del collega designato a condurre Sanremo 2027, ma che non ha soddisfatto completamente la curiosità della giornalista.🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - “Non sono bisessuale”: Carlo Conti rompe il silenzio a Belve e fa il nome del suo erede

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Io bisessuale?: la risposta di Carlo Conti a Belve e la rivelazione sull’erede in tvOspite a Belve, Carlo Conti parla di un momento accaduto al Tg1 prima di Sanremo 2026 e rivela il nome del suo erede in tv. mondotv24.it

Belve 2026: Carlo Conti, Giulia Michelini e Francesco Chiofalo svelano i loro segreti Questa sera alle 21.20 su Rai 2, secondo appuntamento con Belve 2026, il programma di interviste condotto da Francesca Fagnani che mette in luce personaggi famosi sot - facebook.com facebook

Carlo Conti smentisce le voci sulla sua presunta bisessualità e racconta a Belve come è nata la fake news: x.com