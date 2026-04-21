Un artista ha analizzato gli elementi fondamentali di un volto umano, concentrandosi su occhi, naso e bocca, per scoprirne le diverse modalità di rappresentazione. Lo studio si è concentrato sulle connessioni tra queste parti, cercando di capire come si possano combinare e quali strumenti e materiali siano più adatti a raffigurare le diverse caratteristiche. Il lavoro si basa su un’esplorazione pratica delle tecniche e dei mezzi disponibili per realizzare rappresentazioni visive di un volto.

Il tema è: dati gli elementi caratteristici di un viso umano, occhi naso e bocca, trovare in quanti modi si possano rappresentare e quali siano le linee di collegamento tra essi, quali materie e quali strumenti si possano usare per le varie raffigurazioni. Dal pennino al pennello Il tema è vastissimo e occorre subito porvi dei limiti, che sono: il viso deve essere visto frontalmente e in modo piatto. Si possono usare tutti gli strumenti, dal pennino al pennello, dalla macchina fotografica alla carta ritagliata; trovare materie nuove e strumenti nuovi. Esercizio molto utile per i designer grafici alla ricerca di un marchio di fabbrica; utile come campionario di effetti.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Segreti del mestiere. L’esercizio di Munari

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